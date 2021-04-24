ورطة الجنوب إفريقي.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة إنبي مساء اليوم في إحدى مؤجلات المارد الأحمر هذا الموسم.





ويغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين من أبرزهم بدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجايي وحمدي فتحي.





ومن المتوقع أن يدخل موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:



