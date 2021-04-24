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ورطة الجنوب إفريقي.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي
السبت 24/أبريل/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة إنبي مساء اليوم في إحدى مؤجلات المارد الأحمر هذا الموسم.
ويغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين من أبرزهم بدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجايي وحمدي فتحي.
ومن المتوقع أن يدخل موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – سعد سمير – أكرم توفيق.
الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.
الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.
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