عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر





وتوفى صباح اليوم الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية، وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي ناعين وفاته.

وكتب "رمضان" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون.. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه".