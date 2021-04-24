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عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

السبت 24/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الفنان محمد رمضان، على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب "رمضان" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون.. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه".


وتوفى صباح اليوم الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية، وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي ناعين وفاته.

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