مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. مكي ينتقل سيناء ويخطط للقضاء على وكر إرهابي





تصدر مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب اشتعال أحداث العمل الدرامي الملحمي.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11





واشتعلت الأحداث خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 حيث اغتيل المقدم محمد مبروك وتناولت محاولات الداخلية للانتقام للشهيد البطل والقبض على القتلى ومعرفة المتورطين.





أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11





وبحث الكثيرون عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 من أجل معرفة التفاصيل الجديدة، التي شهدتها الأحداث عقب انفصال أحمد مكي عن خطيبته، خوفا من اسشهاده وتركها أرملة.





تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11





ودارت تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 حول مداهمات أمنية على منازل وأماكن تواجد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة التي رصدت الشهيد محمد مبروك ووضعت أكثر من اسم على قائمة الاغتيالات.





المداهمات الأمنية خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11





ونجحت قوات الأمن في القبض على المنفذين الرئيسيين لعملية اغتيال مبروك لتشتعل أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 الذي انتهى عند محاولة مكي القضاء على وكر إرهاب يفي الإسماعيلية.





أبطال مسلسل الاختيار 2





وشارك في مسلسل 2 العديد من نجوم الدراما المصرية والعربية على رأسهم النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي والراحل هادي الجيار، إلى جانب إنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، ونخبة من ألمع النجوم.



