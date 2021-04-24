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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. مكي ينتقل سيناء ويخطط للقضاء على وكر إرهابي

السبت 24/أبريل/2021 - 04:36 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11
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تصدر مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب اشتعال أحداث العمل الدرامي الملحمي.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

واشتعلت الأحداث خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 حيث اغتيل المقدم محمد مبروك وتناولت محاولات الداخلية للانتقام للشهيد البطل والقبض على القتلى ومعرفة المتورطين.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

وبحث الكثيرون عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 من أجل معرفة التفاصيل الجديدة، التي شهدتها الأحداث عقب انفصال أحمد مكي عن خطيبته، خوفا من اسشهاده وتركها أرملة.

تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

ودارت تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 حول مداهمات أمنية على منازل وأماكن تواجد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة التي رصدت الشهيد محمد مبروك ووضعت أكثر من اسم على قائمة الاغتيالات.

المداهمات الأمنية خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

ونجحت قوات الأمن في القبض على المنفذين الرئيسيين لعملية اغتيال مبروك لتشتعل أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 الذي انتهى عند محاولة مكي القضاء على وكر إرهاب يفي الإسماعيلية.

أبطال مسلسل الاختيار 2

وشارك في مسلسل 2 العديد من نجوم الدراما المصرية والعربية على رأسهم النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي والراحل هادي الجيار، إلى جانب إنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، ونخبة من ألمع النجوم.

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