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علي جمعة يوضح كيفية أداء صلاة الاستخارة (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 04:40 م
رقية جمال
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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كيفية أداء صلاة الاستخارة.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن صلاة الاستخارة أن تتوضأ تم تُصلى ركعتين تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وبعد الانتهاء من الركعتين ترفع يدك بالدعاء مستحضرًا عظمة الله وتحمد الله وتثني عليه وتصلى على النبي- صلى الله عليه وسلم- بالصيغة الإبراهيمية.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد ذلك يدعو المُصلي بهذا الدعاء،: " اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر "ويسمي حاجته" خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر "ويسمي حاجته" شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به"، ثم يُصلى على النبي –صلى الله عليه وسلم- مرة أخرى بالصيغة الإبراهيمية.

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