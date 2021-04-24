الطب الوقائي: 560 ألف مواطن فقط تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك مليون ونصف سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للقاح كورونا، ولكن من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن 560 ألف مواطن فقط، لافتًا إلى أن هناك تخوف لدى المواطنين من التطعيم باللقاح،



وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحل الوحيد لفيروس كورونا الآن بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو تناول اللقاح بجانب الإجراءات الاحترازية



وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن نسبة فاعلية جميع لقاحات كورونا على مستوى العالم متقاربة، منوهًا بأنه لا يوجد لقاح يحمي 100% من الإصابة وإنما يحمي بنسبة 100% من الأعراض الخطيرة، موضحًا أن لقاح استرازينيكا من أفضل اللقاحات لسهولة نقله وتخزينه، ولا يوجد أي إثبات حتى الآن حول وجود علاقة بين هذا التطعيم أو غيره بتكون الجلطات، ولا يوجد وجه مقارنة بين ظهور الأعراض الجانبية للتطعيم والفوائد التي تنتج عن اللقاح من الحماية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

