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الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا

السبت 24/أبريل/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الهيئة العامة لمشروعات الصرف عن إحلال وتجديد ٩ كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا.

وقالت - وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم - إنه جاري أعمال تكسيات الدبش لكوبرى مصب مصرف دعبيس وأعمال صب خرسانة مسلحة للاسقف والحوائط لعملية تدعيم تغطية مصرف الغربى 2 بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير مصارف الإقليم ومتابعة المرور على عملية صيانة وترميم كوبري ك 3.900على مصرف وصلة سيدي عيسى.
وأضافت أنه جاري متابعة أعمال إقليم صرف شرق الدلتا مؤكدة أنه جار أعمال نزع حشائش وتجريف مصارف جنوب الشرقية والشرقية وتنفيذ مصب مجمع 13 وتنفيذ سحارة تحت خط الغاز بعملية دنفيق الغربية ب-٢ زمام 1300 فدان بإقليم صرف مصر العليا.

وتابعت الوزارة أنه جاري الانتهاء من أعمال نجارة المخده في البر الأيمن والتجهيز لبدء أعمال الحدادة ومتابعة تنفيذ الرئيسي لمجمع 18 راتب لعملية إحلال وتجديد نشرت الثالثه بـ اقليم صرف وسط الدلتا.
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا
الري: تجديد 9 كباري بهندسة النهضة بإقليم صرف غرب الدلتا

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وزارة الموارد المائية والري

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