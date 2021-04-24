فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طفل 3 شهور من أبناء محافظة المنوفية لجأت أسرته للمستشفى، لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقري كان يهدد حياة الرضيع، وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل في الحضانة لاستكمال العلاج.



وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبلت سيف محمود حامد من مواليد شهر فبراير الماضي بقرية أشمون محافظة المنوفيه، يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، بسبب عدم وجود أماكن بحضانات الأطفال، مشيرًا أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.



أضاف الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب استقبال الحالة جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.



أكد الدخاخني على جاهزية المستشفيات على استقبال الحالات النادرة من هذا النوع، مشيرًا أن المستشفى تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، مشيرًا أن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفى تأتي تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولا.



في سياق متصل وجه والد الطفل الشكر والتقدير إلى إدارة المستشفيات الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمد شاكر نائب المدير والدكتور محمد المغربي أستاذ المخ والأعصاب ورئيس قسم عناية الأطفال، والأطقم الطبية والتمريض ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفيات برئاسة أماني طلعت على الاهتمام بالطفل، ومتابعته لحظة بلحظة وتوفير اللازم منذ دخوله وحتى استقرار حالته وخروجه بحالة جيدة وعودته لحضن أسرته بخير.