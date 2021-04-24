Advertisements

فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي

السبت 24/أبريل/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طفل 3 شهور من أبناء محافظة المنوفية لجأت أسرته للمستشفى، لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقري كان يهدد حياة الرضيع، وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل في الحضانة لاستكمال العلاج.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبلت سيف محمود حامد من مواليد شهر فبراير الماضي بقرية أشمون محافظة المنوفيه، يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، بسبب عدم وجود أماكن بحضانات الأطفال، مشيرًا أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.

أضاف الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب استقبال الحالة جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.

أكد الدخاخني على جاهزية المستشفيات على استقبال الحالات النادرة من هذا النوع، مشيرًا أن المستشفى تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، مشيرًا أن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفى تأتي تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولا.

في سياق متصل وجه والد الطفل الشكر والتقدير إلى إدارة المستشفيات الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور محمد شاكر نائب المدير والدكتور محمد المغربي أستاذ المخ والأعصاب ورئيس قسم عناية الأطفال، والأطقم الطبية والتمريض ومكتب خدمة المواطنين بالمستشفيات برئاسة أماني طلعت على الاهتمام بالطفل، ومتابعته لحظة بلحظة وتوفير اللازم منذ دخوله وحتى استقرار حالته وخروجه بحالة جيدة وعودته لحضن أسرته بخير.
فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي
فريق طبي يتمكن من إزالة ورم أسفل عمود فقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ 42 دقيقة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة الجنوب إفريقي.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سموحة يستعد لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

هاري كين يتصدر.. موقف صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

04:37 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر