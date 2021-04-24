وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى بالصف

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى بمركز الصف بالجيزة، وذلك ضمن جولته التفقدية لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



شارك في الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .



وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة علي تفقد المشروع لمتابعة الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ، وذلك للعمل علي تسكين الأهالي التي قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وخلال الزيارة قدم ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرحاً حول مكونات المشروع والذي يقام علي مساحة ٢٨ فدان ويشمل علي ٣٢ عمارة بمسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة والتي تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي شقتين بمساحة ١٣٠ م٢ للشقة الواحدة وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلي ٣٥ %، إلى جانب تدعيم المساكن بمسطحات خضراء وتوفير مجموعة حظائر ضمن المشروع مع مراعاة أن تكون بعيدة عن العمارات السكنية والتي تصل إلي ٣٢ مجموعة حظيرة بعدد ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م٢ بالإضافة إلي إنشاء محطة معالجة بطاقة ٢٠٠م٣ وخزان ري بسعة ٢٥٠م ٣ وخزان شرب وحريق بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع.



