النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة سيدة أثناء الولادة بالشرقية





قررت نيابة أبو كبير بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية استعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث في واقعة اتهام طبيبة بالإهمال والتسبب في وفاة سيدة أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل عيادتها الطبيبة الخاصة بمركز أبو كبير كما أمرت باستعجال تقرير اللجنة الصحية المكلفة بمعاينة العيادة وتحديد ما إذا كانت تتوافر بها الاشتراطات التي تسمح بإجراء العمليات من عدمه.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا من زوج "نورهان م. ا " 20 سنه ربة منزل اتهم فيه طبيبة نساء وتوليد تدعى " ريهام. أ. م " بالإهمال الطبي والتسبب في وفاتها أثناء إجرائهاعملية ولادة قيصرية في عيادتها الخاصة بأبو كبير.



وأشار الزوج خلال البلاغ أن المتوفية كانت أصيبت بنزيف وغيبوبة تامة فيما طلبت منهم الطبيبة إنها تحتاج إلى عملية أخرى لإزالة الرحمثم طلبت منهم نقلها إلى المستشفى وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي ثم إلى مستشفى خاصة واحتجزت به عدة أيام لتلقي العلاج إلا إنها لفظت أنفاسها الأخيرة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق واستدعت الطبيبة واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من إتهام وقررت صرفها من سرايا النيابة على ذمة التحقيق وأخذ تعهد عليها بالمثول أمام النيابة فور طلبها كما قررت تشكيل لجنة لمعاينة العيادة وبيان ما إذا كانت مهيأة لإجراء عمليات وتتوافر الاشراطات والمعايير الطبية المطابقة للمواصفات وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.