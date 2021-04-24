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بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وهيئة البريد لصرف تعويضات المواطنين

السبت 24/أبريل/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برتوكول تعاون تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر مبنى البريد المصرى بالعتبة.

وأشاد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة فى المشروعات المتعددة الجاري تنفيذها بين الجانبين، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة هى أول محافظة تطبق هذا النظام الجديد الذى ييسر حصول المواطنين على الخدمات المالية فى أى مكان.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا البرتوكول يأتى في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتبني كافة النظم الحديثة لتطويرها بما من شأنه التيسير على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الهيئة القومية للبريد ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية طبقا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات.

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