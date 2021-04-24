1.1 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 1.12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 331,2 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.23 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 369,2 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 48.36 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.63 % خلال الأسبوع.

وحققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأسمال السوقي 39.8 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 614.6 مليار جنيه.

و صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث ارتفع "egx30"، بنسبة 4.5% يغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 "، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "egx100 " صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة