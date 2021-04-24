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برلماني: قرار عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا أثلج قلوب المصريين

السبت 24/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن القرار الصادر من قبل الجانب الروسي بشأن إستئناف رحلات الطيران بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، أثلج قلوب المصريين.

وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر لها، أن الدولة المصرية بذلك الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية لعودة السياحة الروسية مُجددًا، مؤكدا أن عودة السياحية الروسية تُساعد بشكل كبير في انتعاش القطاع السياحي وبدء موسم سياحي صيفي يعيد الحياة للقطاع، بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة كورونا، وأصبحت ضمن الوجهات السياحية الآمنة في العالم خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، مُطالبا الحكومة بالإستفادة من هذا القرار خاصة وأنه يُدعم الإقتصاد المصري، من خلال زيادة دخول العملة الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى انه يُساهم في ترويج السياحة المصرية.

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