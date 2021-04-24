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التنمية المحلية: التعامل بحسم مع سائقي النقل الجماعي لمنع زيادة التعريفة

السبت 24/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشًا مع تثبيت سعر السولار.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك تنسيق مع المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لزيادة الاجرة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكيد على ضرورة وضع التعريفة الخاصة بالركوب وخط السير على كل سيارة وداخل المواقف، مناشدًا أي مواطن يريد تقديم شكوى بشأن زيادة تعريفة الركوب التواصل مع وزارة التنمية المحلية، عبر مبادرة صوتك مسموع عبر مواقع التواصل، أو عبر خط الواتس آب 01150606783، أو الخط الساخن 15330.

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