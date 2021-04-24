بيرلو يفاجئ جماهير يوفنتوس بتصريح مثير عن دوري السوبر ليج

رد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على إمكانية استبعاد فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته بالسوبر ليج.





تحدث أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن أجواء إيجابية في أروقة فريقه رغم انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي المقترح بعد أيام قليلة فقط من إطلاقه مؤكداً إنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تعرض فريقه للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.





ويوفنتوس واحد من بين 12 نادياً شاركت في الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل الأحد الماضي، قبل أن ينهار المشروع سريعاً عقب انسحاب ثمانية من الفرق المؤسسة بعد أن واجه المشروع رفضا واسع النطاق.





وكان رئيس يوفنتوس أندريه أنييلي أحد أعمدة المشروع الجديد وطالب كثيرون باستقالته بعد انهيار الفكرة لكن بيرلو، يؤكد أن الأجواء في النادي إيجابية.





وقال بيرلو في مؤتمر صحافي "أنييلي هاديء ومن الطبيعي أن كثيرين تحدثوا عنه خلال هذه الفترة. وهو يجلب الكثير من الحماس في كل يوم يأتي فيه إلى الملعب ونحن نشر بالارتياح".





وأضاف المدرب "الأجواء في النادي إيجابية وهي تعكس رغبة الفريق في انهاء الموسم بصورة جيدة".





وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هدد بمعاقبة الفرق المسؤولة عن اطلاق البطولة الجديدة المثيرة للجدل لكن بيرلو يقول إنه لا يخشى الاستبعاد من دوري الأبطال.





وقال المدرب عن ذلك "لا نخشى هذا. نشعر بالهدوء ونركز على ما يتعين علينا القيام به. لا نشعر بالقلق تجاه ما سيتخذه "يويفا" من قرارات".





وسيلتقي يوفنتوس صاحب المركز الرابع مع فيورنتينا الذي يحتل المركز 13 غداً الأحد.





وكان يوفنتوس مني بهزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم في مواجهة فيورنتينا في ديسمبر الماضي في تورينو 0-3 عندما طرد لاعبه خوان كوادرادو في الدقيقة 18.





وقال بيرلو "نفكر فقط في تحقيق هدف وحيد وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا.





"وسنواجه فريقا يقاتل من أجل البقاء (في دوري الدرجة الأولى)، لكننا نأخذ في الحسبان أيضاً أننا في أخر مواجهة معه تلقينا أول هزيمة بعد أن لعبنا طوال المباراة تقريبا بعشرة لاعبين".





والتأهل لدوري الأبطال يتطلب إنهاء الموسم في أحد مراكز المربع الذهبي.





وأردف بيرلو قائلاً "لدينا رغبة قوية في الانتقام من فريق هو منافس تاريخي لنا. ستكون مباراة جيدة ونحن نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".



