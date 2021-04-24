استمرار الحملات المكثفة لإزالة المخالفات البيئية ومعاينة شكاوى المواطنين ببورسعيد (صور)

واصلت إدارة شئون البيئة بحي الضواحي، اليوم السبت، حملاتها البيئية المكثفة لرصد وازاله المخالفات البيئية، ومعاينة شكاوى المواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمخابز والمحال التجارية الواقعه داخل نطاق الحى وتحصيل الغرامات البيئيه من أصحاب المخالفات البيئية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.







قامت الحمله تحت إشراف، على سعود المشرف العام وطارق مرسى مدير أداره شئون البيئه وهاله عبد العال مدير غرفة العمليات، ويسرا السيد وكيل أداره التخطيط بالمرور الميدانى على عدد من المطاعم والمحال التجارية والكافيهات الواقعه داخل نطاق الحى لرصد وازاله المخالفات وتحصيل الغرامات البيئيه والتأكد من النظافة العامه وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيرس كورونا المستجد.



قامت الحمله بمعاينة عدد من شكاوى المواطنين ومتابعة حلها وقد شدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، على استمرار متابعه هذه الحملات ورصد كافه المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وتم ازاله محل لبيع الاسماك بدون ترخيص داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقه الصفا بالضواحى، المقام داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقه الصفا بالمخالفة للقانون وقد أسفرت الحملة عن مصادرة طاولة لبيع الاسماك وإستاند حديد.