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إدارة جديدة لقياس رضاء الزائرين والسائحين بوزارة السياحة والآثار

السبت 24/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها عن استحداث إدارة جديدة تعمل على قياس رضاء الزائرين والسائحين عن مستوى الخدمة المقدمة في المزارات والأماكن السياحية.

ويأتي استحداث الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، خاصة في ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر  من حركة السياحة العالمية، حيث أحدثت هذه التنافسية تأثيرًا كبيرًا فى مستويات توقعات السائحين ورضائهم عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتهدف الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى قياس رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته لمصر والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يتلائم مع رغبات السائحين والزائرين لضمان تكرار زيارتهم لمصر.

وأوضحت علا جمال الدين مدير الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، أن الإدارة تختص بعدة مهام منها الإشراف على كل من تصميم نماذج استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه الكترونيًا وبالطرق التقليدية.

ودراسة شكاوى الزائرين والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها،  والتأكد من توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية.

وإعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين والسائحين وأهم الأماكن السياحية والأثرية، بالاضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زياريتهم للأماكن السياحية والأثرية.

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مصر المزارات السياحية السائحين الاماكن السياحة الاثار

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