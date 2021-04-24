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في ذكرى تأسيسه الـ 114 تعرف على تاريخ النادي الأهلي

السبت 24/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يوافق اليوم 24 أبريل ذكرى تأسيس النادي الأهلي حيث مر على تأسيسه 114 عام فهو أكثر الأندية تتويجا ببطولة الدوري والكأس وله تاريخ عظيم.

بدايته وتأسيسه: 
يعد عمر لطفي هو صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي وتم تأسيسه عام 1905م وفي عام 1907م أصبح أول نادي للمصريين في مصر.

البطولات:
_ فاز ببطولة الدوري المصري 42 مرة.
- فاز ببطولة كأس أفريقيا 4 مرات.
-فاز 9 مرات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
- فاز ببطولة السوبر الأفريقي 6 مرات.
- فاز بالكونفدرالية مرة واحدة فقط في تاريخه عام 2014.
- فاز بكأس السوبر المصري 11 مرة.

مشاراكاته في كأس العالم للأندية:
- شارك عام 2005 و2008 في عهد مانويل جوزيه وحصل على المركز السادس.
- وشارك أيضا في عهد مانويل جوزيه عام 2006 لكنه حصل على المركز الثالث.
- شارك عام 2012 في عهد حسام البدري وحصل على المركز الرابع.
- شارك عام 2013 في عهد محمد يوسف وحصل على المركز السادس.
- وأخيرا عام 2020 في عهد بيتسو موسيماني وحصل على المركز الثالث.

رؤساء النادي:
يعد ميشل إنس هو أول رئيس للنادي الأهلي حيث تولى رئاسته من عام 1907 إلى عام 1908م، حيث مر على النادي الأهلي 16رئيس وهم عزيز عزت، عبدالخالق ثروت، جعفر ولي، أحمد فؤاد أنور، أحمد حسنين، أحمد عبود، صلاح الدين دسوقي الششتاوي، عبد المحسن كامل، إبراهيم الوكيل، صالح سليم، محمد عبده، حسن حمدي، محمود طاهر، وأخيرا محمود الخطيب وحتى الاَن.

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