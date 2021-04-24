نجم سوري.. تعرف علي ضحية "رامز عقله طار"

في الحلقه الثانية عشر من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.







ويواصل النجم رامز جلال/ تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه





الجدير بالذكر أن أخر اعمال معتصم النهار مسلسل" اسود فاتح" بطوله هيفاء وهبي، احمد فهمي، روجينا، معتصم النهار، نانسي عبد الفتاح إخراج كريم العدل

يستضيف الفنان رامز جلال، الفنان السوري معتصم النهار ضحية مقلبه،