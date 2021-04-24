المصريين يستحوذون على نسبة 97.2% من إجمالي حجم التعاملات بالبورصة

استحوذت تعاملات المصريين على نسبة نسبة 97.2%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بالبورصة الأسبوع الماضي.

واستحوذ الأجانب على نسبة 13.4 %و العرب على7.4 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 88 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 68.6 مليون جنيه و ذلك بعد

استبعاد الصفقات.

وكانت تعاملات المصريين مثلت 83 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.2 %و سجل العرب 6.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 713 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 513 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأسمال السوقي 39.8 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 614.6 مليار جنيه.

و صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، حيث ارتفع "إegx30"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 "، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "egx100 " صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة