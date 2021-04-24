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محمد إمام: أحمد عبد الله محمود فاجئني بأدائه في "النمر"

السبت 24/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان محمد إمام، بأداء صديقه الفنان أحمد عبد الله محمود في مسلسله الجديد "النمر"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب محمد إمام منشورًا قال فيه :"عامر العقاد، أول مرة أشتغل مع أحمد عبد الله محمود، و فاجئني عامل الدور حلو جدًا، مقلقني أنا شخصيًا".


وتابع محمد إمام قائلاً:"ده غير إنه فعلاً ممثل جامد، نورت بيت النمر يا حكمدار، و مبسوط إن احنا اشتغلنا سوا".


وأضاف محمد إمام: "استنوا الحلقات اللي جايه علشان بعون الله اللي چاي ضرب نار".


مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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