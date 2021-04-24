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المعارضة التركية تهاجم أردوغان ونظامه بسبب سوء الادارة وانهيار الاقتصاد

السبت 24/أبريل/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
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اتهمت المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه أظهر "عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل" لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية.

 

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحافي : "إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقاً أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على عشرة بالمئة من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة".

 

وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو ، إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي، وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.


 
 

وأبلغ نواب الحزب بأنه يجب على أردوغان أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظاً يتمتع بمصداقية محلية ودولية.

 

وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب: "تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي، تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان".


 
 

وأضافت قائلة: "تركيا تدفع ثمن قرارات السيد أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم"، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.


 
 

وقالت: "ما هو الحل؟ التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني".

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