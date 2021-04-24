عاجل.. السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل اليوم السبت، بمطار القاهرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وفقًا لما أعلنته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ومن المتوقع ان تشهد الزيارة محادثات بين الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي، بشأن علاقات التعاون بين مصر والإمارات فى جميع المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.