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إستقبال المواطنين مجانا.. إعادة تأهيل الحديقة العامة في كفر الشيخ

السبت 24/أبريل/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطوير الحديقة الممتدة بطول طريق صبري القاضي،ووضع مظلات ومقاعد وبرجولات وألعاب أطفال،ورفع كفاءة الانارة بها على غرار الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة لحديقة صنعاء، لتكون متنفسًا جديدًا لأهالي غرب العاصمة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء أعمال نظافة الحديقة المجاورة لطريق صبري القاضي، وسرعة وضع البرجولات والمظلات وألعاب الأطفال، لتكون مكتملة قبل عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها محافظ كفر الشيخ، لتطوير الحدائق العامة بالمحافظة، لتستقبل الأهالي غرب وشرق ووسط العاصمة مجانًا دون مقابل.

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