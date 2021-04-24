دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه





دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان .. يعتبر الدعاء من الأمور الجليلة التي ينبغي على المرء المسلم أن يتقرب بها إلى الله دوما، فهي تكشف الكربات وتزيل الغم والهم والحزن.





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وتصدر دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السبت الموافق الـ24 من أبريل 2021، تماشياً مع ثاني عشر أيام الشهر المبارك.





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وبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان رغم أنه لا توجد أددعية مخصصة لأيام رمضان، إلا أنه توجد العديد من الأدعية التي يستحب الدعاء بها خلال الشهر الكريم.





ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان والعديد من الأدعية في السطور التالية:





اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً.





دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان المستحب





"اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.





اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منير قلوب العارفين، واللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديًا إلى الحق المبين. ربي أسألك تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وأرحم كل ميت واشرح صدورنا واغفر لنا ذنوبنا.





اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القران يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ .



