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نجم الأهلي السابق: أرشح أحمد حسن لقيادة بيراميدز

السبت 24/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد بيراميدز لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ورشح هادى خشبة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أحمد حسن الصقر كابتن منتخب مصر الأسبق للعمل مديراً فنياً لبيراميدز .

وقال خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"بيراميدز محتاج مدرب مصري يستطيع انتشال الفريق من عثراته".

وأضاف هادى خشبة :"أرشح أحمد حسن لتدريب بيراميدز ، فلقد درب بيراميدز في مباراة واحدة ودرب بتروجت ويملك فكر كروى رائع  ومدرب كويس ومخدش فرصته في التدريب ويعد من مؤسسين نادى بيراميدز".

وعن أحمد فتحى قال هادى خشبة :" الأهلى لم يكن في حاجة لبقاء أحمد فتحى ، لدينا محمد هانى ونستطيع التعاقد مع لاعب أخر أصغر سناً يفيد الفريق لسنوات طويلة".

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