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الري: تبطين وتأهيل عدد من الترع بأطوال تبلغ ٢٩ ألفا و١٢٠ مترا بنجع حمادي
السبت 24/أبريل/2021 - 05:33 م
مصطفى الملاح
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أكدت الادارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة أنه سيتم تبطين عدد من الترع بأطوال تبلغ نحو 29 ألفا و120 مترا مشيرة إلي أنه تم تنفيذ 8 آلاف و150 مترا حتى الآن بنسبة تنفيذ 28٪.
وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - إنه تم تنفيذ تبطين خرسانة بأطوال بلغت 6 آلاف و970 مترا بنسبة تنفيذ ٢٣.٩٪.
وأشارت الوزارة إلى أنه جاري أعمال الحفر والأرنكة وتشوين الدبش لترعة الظفوري وترعة ساحل اولاد يحيي وأعمال مباني الدبش لترعة السمري وأولاد نصير وشبل وأعمال الخرسانة العادية للتبطين في اسخات وشبل.
وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - إنه تم تنفيذ تبطين خرسانة بأطوال بلغت 6 آلاف و970 مترا بنسبة تنفيذ ٢٣.٩٪.
وأشارت الوزارة إلى أنه جاري أعمال الحفر والأرنكة وتشوين الدبش لترعة الظفوري وترعة ساحل اولاد يحيي وأعمال مباني الدبش لترعة السمري وأولاد نصير وشبل وأعمال الخرسانة العادية للتبطين في اسخات وشبل.
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