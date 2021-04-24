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قائد الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلي كهربا

السبت 24/أبريل/2021 - 05:30 م
كهربا
كهربا
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي اليوم ضمن مباريات الدوري المصري فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وقام هادى خشبة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق بتوجيه نصيحة، لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى بضرورة الاستفادة من نعمة وجوده بالقلعة الحمراء والابتعاد عن الازمات .

وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"بتعجب من وجود لاعب في الاهلى يعنى عايش في نعمة وسط كيان ناجح وعنده ضهر يتسند عليه في أي وقت ويتخلى عن كل ده في مقابل نزوات شخصية وعدم تقدير للقميص الذى يرتديه".

وأضاف هادى خشبة :" الفارق بين كهربا وصالح جمعة أن صالح أزماته مع نفسه ومشاكله تؤذيه هو فقط بينما كهربا مشاكله تتعدى مع الاخرين ولو قدر يرتب أوراقه ورجع يستقيم في الفرقة مسيرته هتختلف".

وأكمل: " الكورة في ملعب كهربا ، لاعب امكانياته كويسة وموهوب وعارف تقاليد الاهلى لانه من الناشئين في النادى ، ولازم يستغل الفرصة ويعيد ترتيب أوراقه ليعود للتألق من جديد بعيد عن الازمات".

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