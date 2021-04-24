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محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء

السبت 24/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال محافظ الفيوم في برقيته: "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن، راجيًا أن يمتعكم المولى عز وجل بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سيادتكم المعطاءة، وأن تظل القوات المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

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