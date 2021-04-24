خالد الجندي: معظم الذنوب سببها النفس وليس الشيطان (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معظم الذنوب سببها النفس وليس الشيطان، موضحًا أن الذنوب الفردية التي ذكرت في القرآن الكريم مثل الشروع في الزنا لامرأة العزيز، والقتل في قصة قابيل وهابيل، وجريمة الشرك التي ارتكبها السامري، وكفر إبليس، سببها النفس وليس الشيطان، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم السبت، أن إبليس عندما رفض أمر الله بالسجود لآدم كان مين شيطانه، معقبًا: "النفس أخطر من الشيطان، هل انتهت الذنوب خلال شهر رمضان الذي يتم حبس فيه الشياطين؟، شياطين الأنس أقوى من شياطين الجن ولا يحبسوا".



وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الناس خلال شهر رمضان أصبحت مغرمة بالفضائح، فلا يهتموا بنجاح شخص أو تحقيق انجاز معين، وإنما يبحث عن الاخبار المثيرة والفضائح والطلاق لكون النفس جُبلت على التهكم وعدم الستر والفضائح، مشيرًا إلى أننا لا نواجه مشكلة في الدين فالدين صواب، وإنما التدين لدينا يحتاج لمراجعة لكون هناك مجموعة من التناقضات تجتمع في شخص واحد، فنجد من يصلي ويصوم ويعتكف ويقرآ القرآن ويتحدث بألفاظ غير جيدة او يرتشي ويرتكب المعاصي.

