محافظ القاهرة: برتوكول وزارة الاتصالات يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتكنولوجيا الحديثة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن البرتوكول الذي تم توقيعه اليوم السبت، مع وزارة الاتصالات والخاص بصرف التعويضات للمواطنين عن طريق البريد، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتبني كافة النظم الحديثة لتطويرها.



كما يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيق توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.





وأضاف محافظ القاهرة، أن الهيئة القومية للبريد، ستقوم بإتاحة المستحقات المالية المقررة للمستفيدين والمحولة من المحافظة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية طبقا لتواريخ الاستحقاق المحددة بأوامر الدفع، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بمحافظة القاهرة للمواطنين أصحاب التعويضات.



جاء ذلك، خلال توقيع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم السبت، برتوكول تعاون تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين، نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة وذلك بمقر مبنى البريد المصري بالعتبة.