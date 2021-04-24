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السعيد وإكرامي ضمن الأفضل في الجولة الخامسة بالكونفدرالية

السبت 24/أبريل/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ثنائي نادي بيراميدز، عبد الله السعيد وشريف إكرامي ضمن اختيارات الأفضل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على تويتر، هدف القائد عبد الله السعيد في شباك نادي نكانا الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية ضمن أفضل أهداف الجولة وهو الهدف الذي ضمن لبيراميدز التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

كما اختارت الصفحة التصدي الرائع للحارس شريف إكرامي في ذات المباراة ضمن أفضل تصديات الحراس في الجولة الخامسة من البطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

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بيراميدز السعيد إكرامي

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