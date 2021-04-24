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قائد الأهلي السابق: لم أندم على العمل في بيراميدز

السبت 24/أبريل/2021 - 05:46 م
هادي خشبة
هادي خشبة
محمد جمال
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كشف هادى خشبة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أنه لم يندم على العمل في بيراميدز ولكنه يرفض العمل في الزمالك.

وقال خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"لم أشعر بالندم على العمل في بيراميدز ، لانه نادى زى أي نادى ، وولاد الاهلى بيتشغلوا في أي نادى".

وأضاف هادى خشبة :"اعتقد مفيش مشكلة ولكن المشكلة تحدث لو فضلت المكان التانى ده عن الاهلى وده محصلش معايا ، أذن بنشتغل في أي مكان ماعدا الزمالك لانه المنافس التقليدي للأهلى وفى أدبيات تمنعنا من العمل في الزمالك رغم كونه نادى عظيم".

وأكمل : " الاهلى نادى ليه شعبية جارفة ويحقق نجاح منقطع النظير وكل المصريين رغم انتماؤتهم المختلفة يعشقون الاهلى ويكنون له كل التقدير على إنجازاته ودوره الكبير في الرياضة المصرية ، ولديه عشاق من كافة أنحاء العالم".

وتابع:" العودة للعمل في الاهلى ليس قراراى ، فهو بيتى ولو طلبت للعمل في النادى سأوافق على الفور".

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الكلمات المفتاحية

هادي خشبة رياضة بيراميدز الاهلي

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