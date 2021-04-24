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بسبب ظروف المعيشة.. انتحار شاب بترعة الإسماعيلية بشبرا

السبت 24/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أقدم شاب على الانتحار، اليوم السبت، بإلقاء نفسه بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسب ظروف المعيشة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ببلاغ من المدعو "علاء.ص"، 29 عامًا، عامل، يفيد بوفاة شقيقة "ع" 44 عامًا، عامل بمقهى، وقيامه بإلقاء نفسه بترعة الإسماعيلية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

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