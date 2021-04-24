خالد الجندي: العين قد تصل المحسود إلى القبر (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله سبحانه وتعالى: "وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ"، تؤكد وجوب الحذر من العين وعدم الخوف منها مع تسليم الأمر للمسبب، إلى جانب رغبة سيدنا يعقوب في عدم استفزاز الملك بدخول أبناءه عصبة من مكان واحد.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم السبت، أن الحسد متعلق بإرادة الله، أن تتوافق العين التي جاءت من نفس شعرت بالغيرة وانشغلت بالنعمة ونسيت المنعم، فيقوم الخالق بإتلاف النعمة حتى يرد المنعم عليه إليه، وهي ابتلاء للمنعم عليه وللحاسد، معقبًا: "إن الله سبحانه وتعالى يغار على عبده ان ينشغل بما صنع، ويلوم المحسود على انشغاله بالتحصين ضد الحسد".



وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحماية والتحصين من الحسد والعين يكون بذكر اسم الله واستحضاره في كل شيء، مشيرًا إلى أن التشاؤم من شخص لكونه حاسد شرك وقد يحسد المال صاحبه، ومن يقوموا بنشر صورهم عبر مواقع التواصل معظمهم يتعرضوا لحوادث مؤسفة تؤدي لوفاتهم.