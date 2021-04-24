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قبل مواجهة إنبي.. ماذا يفعل الأهلي في ذكرى تأسيسه؟

السبت 24/أبريل/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره إنبي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتحل علينا اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل، الذكرى الـ114 لتأسيس النادي الأهلي الذي تم عام 1907.

ويصادف النادي الأهلي عدد من الإخفاقات في هذا اليوم، ويستعرض "الفجر الرياضي"، ماذا يفعل الأحمر في ذكرى تأسيسه عندما يخوض المباريات خلال السنوات الماضية؟

في عام 1991 التقى الأهلي والإسماعيلي، في ذكرى التأسيس، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي بهدف، وبنفس النتيجة حسمت المباراة التي جمعت بينهما بعد بضع سنوات في عام 1994.

واصطدم الأهلي بنظيره المنصورة في عام 1998، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف، وفي عام 2007، استضاف الأهلي نادي برشلونة الإسباني للاحتفال بمرور 100 عام، وخسر الأحمر أمام الفريق الكتالوني برباعية نظيفة.

وفي آخر لقاء لعبه الأهلي في ذكرى تأسيسه، فاز بهدف دون رد أمام طنطا، في عام 2017.

جدير بالذكر أن الأهلي يدخل المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

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