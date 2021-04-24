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موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان

السبت 24/أبريل/2021 - 05:50 م
أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان
أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان
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أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان .. تزداد الأعمال والأفعال الإيمانية التي يقوم بها المرء المسلم خلال شهر رمضان المبارك، ما يجعله محافظاً على صلواته وباحثا دائماً لمواقيت الصلاة ووالأذان.

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان  

ويعتبر أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان من أهم الجمل التي يزيد البحث عنها وبشكل يومي طوال الشهر المبارك، حيث يتأهب الصائمون للإفطار ولإقامة الصلوات ومن ثم الاستعداد للتراويح وبقية الأمور المهمة.

ونرصد لمتابعين الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان  في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان القاهرة 

6:28

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان بالإسكندرية

6:35

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان بمحافظة أسوان 

6:14

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان بالمنصورة

6:29

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان بمدينة طنطا

6:30

موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان بمحافظة سوهاج 
 
6:22

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موعد أذان المغرب في خامس أيام رمضان 2021

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