هل يجوز الإفطار لأصحاب المهن الشاقة؟.. المفتي يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تسأل حول حكم الإفطار بنهار رمضان لأصحاب المهنة الشاقة؟.



وقال "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه يجب عليه أن ينوي الصيام، ويبدأ الصيام ثم يختبر فإذا ما اشتدت عليه المشقة من العمل التي يعمل به يجوز له أن يفطر، منوهًا بأن الإنسان إذا كان عمله يمكن أن يؤجل خلال هذا الشهر الفضيل يمكنه تأجيله حال كان هذا بمقدوره.



وتابع مفتي الجمهورية، أنه من يعمل بعمل شاق وأفطر عليه أن يقضى هذه الأيام فيما بعد خلال فصل الشتاء الذي يتحمل معه القضاء، وحال كون عمله الشاق مستديم ينتقل لأصحاب الأعذار المستديمة وعليه دفع الفدية في هذا الحالة، مشددًا على أنه يكون بذلك في حال امتثال لأمر الله للحفاظ على النفس.

