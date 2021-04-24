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نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع هذا الثلاثي

السبت 24/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف هادى خشبة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن إدارة نادى بيراميدز أخطأت في التعاقد مع ثلاثى الأهلى شريف اكرامى ورمضان صبحى وأحمد فتحى.

 وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"أعتقد تعاقد بيراميدز مع ثلاثى الأهلى كان بناء على دراسة غير منطقية وغير محسوبة ولا تنم على إناس تفهم في الكرة".

وأضاف :"أحمد فتحى لاعب كبير وليه قيمته ولكن في الفترة الأخيرة لم يكن لاعب أساسى في الأهلى ويلعب محمد هانى بدلا منه، ومكنش في حالته البدنية المميزة وإصابته متكررة ، ولكنه يظل اسم كبير ولكن على أرض الواقع كانوا يظنون في بيراميدز أنه سوف يشيل الفرقة ولم يحدث ودخل في صدام مع المدرب".

وأكمل نجم الاهلى الأسبق: " رمضان صبحى صغير في السن واتعرض عليه الأهلى وقارن بينه وبين وبيراميدز واختار الأخير وكان لازم كفة الأهلى تكسب، والجمهور هيفضل مضايق منه وعامل عليه ضغط ، يبقى إدارة بيراميدز تتعاقد ازاى مع لاعب سنه صغير وعليه كل الضغوط دى وكمان تديله فلوس أكبر من زمايله وتعمل مشكلة في الفرقة".

وأكمل :" أما شريف إكرامى فبيراميدز اتعاقد معاه رغم انه عنده حراس مميزين زى المهدى سليمان وأحمد الشناوى ودعدور وقعدهم على الدكة وخسرهم زى ماخسر رجب بكار اللاعب المميز اللى كان شايل الفرقة إذن بيراميدز عمل أخطاء إدارية عصفت بمسيرة الفريق".

وأردف :"بيراميدز انفق مبالغ طائلة ولم يحقق أي مكاسب تفوق المواسم السابقة، واخطاؤه رفع الحرج عن إدارة الأهلى ، لأن الأهلى لايضحى بأبناؤه ولكن طالما جت منهم يبقى ماشى ".

وأتم :" بيراميدز في وقتى كان في حسام البدرى وأحمد حسن وناس بتفهم كورة ورموز اللاعيبة تخاف منها ومستحيل يحصل تجاوز إنما دلوقتى الوضع اختلف".

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