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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

السبت 24/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 أبريل.

وتنقل قناة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق في المنافسة المحلية هذا الموسم.

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