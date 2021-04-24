نجم الزمالك يستقر على الرحيل في الميركاتو الصيفي





استقر محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





رحيل محمد عواد عن الزمالك





وكشف مصدر مقرب من محمد عواد أن حارس الزمالك، قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، لاسيما بعد أحداث مباراة الشباب التي بلغ بها أمس لكنه لم يشترك في اللقاء، وكان لا يوجد مباراة من الأساس.





وأوضح المصدر أن محمد عواد تعرض للإهانة في لقاء شباب الزمالك حيث أبلغه مسؤولو الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بخوض مباراة مع فريق الشباب وامتثل اللاعب للقرار، لكنه فوجئ بأنه لا توجد مباراة من الأساس.





وأتم المصدر موضحا أن عواد قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الكروي الجاري.



