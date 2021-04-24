يوفنتوس يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ميلان الإيطالي والتعاقد مع أحد نجومه الأساسيين في الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إلى أن عقد حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما مع ميلان ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل ويحاول مسئولو ميلان حاليًا للتوصل إلى اتفاق حول توقيع عقدٍ جديد.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع دوناروما بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع الروسونيري.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس ينوي تقديم راتب يبلغ قدره 10 ملايين يورو من أجل إقناع دوناروما بعدم التجديد لميلان أو عدم التفاوض مع أي أندية أخرى خاصة بعد ما تردد عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان حدد 8 ملايين يورو في الموسم الواحد لدوناروما كحد أقصى من أجل تجديد عقده.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه في حالة نجاح يوفنتوس في التعاقد مع دوناروما فإنه سيتخلص من حارس مرماه البولندي فيوتشيك تشيزني.



