هالاند يمنح بروسيا دورتموند قبلة الحياة في البوندسليجا

قاد إيرلينج هالاند فريقه بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز على مضيفه فولفسبورج بنتيجة هدفين دون رد وعزز آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.





واستغل هالاند خطأ دفاعياً في الدقيقة 12 ليضع دورتموند في المقدمة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 25 هدفاً.





والمهاجم النرويجي الدولي هو أول لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفين في عشر مباريات بالدوري في موسم واحد.





ولعب دورتموند بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 عقب طرد جود بلينغهام لحصوله على الإنذار الثاني.





ورفع دورتموند رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف إينتراخت فرانكفورت، كما يتأخر بنقطتين عن فولفسبورغ الثالث.





وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



