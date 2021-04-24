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قائد الأهلي السابق: لا أحد يمكنه الوقف أمام الخطيب في الانتخابات

السبت 24/أبريل/2021 - 07:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وأكد هادى خشبة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن محمود الخطيب رئيس الاهلى لايملك أي منافس في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

 وقال هادى خشبة الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:". الكابتن الخطيب مالوش منافس في انتخابات الاهلى المقبلة ، مجلسه تعرض لانتقادات شديدة ولكنه سار على درب الاهلى ورفض الرد وفضل الصمت والرد بعمله وحقق المعادلة الصعبة".

وأضاف هادى خشبة :" لن اخوض انتخابات الاهلى المقبلة ، الانتخابات مش في حساباتى ، بحب اشتغل في الكورة ومش بحب ادخل مجالس الإدارات".

وعن عودة رمضان صبحى للأهلى علق هادى خشبة :" فيه صعوبة في عودة رمضان للأهلى لكن مش مستحيلة ، سياسة الاهلى تعتبرها أن أب محتاج ابنه وابنه مقدرهوش وهو سبب شهرته وهو من صنع اسمه ونجوميته وبردو هيديه فلوس كويسة ومع ذلك رفض فبيرفض يتعامل معاه تانى".

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