حقيقة توقيع عقوبة على أندية السوبر ليج

أفادت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، ان الأندية التي أسست بطولة دوري السوبر الأوروبي، لن تعاقب في الوقت الراهن.





وقام 12 ناديا بتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، ولكن تسعة أندية انسحبت من البطولة الجديدة، فيما عدا ريال مدريد وبرشلونة، بينما يوفنتوس قال إنه من الصعب إقامتها حاليًا.





وكشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتمعت، ولم تتخذ أي قرارات بشأن الأندية التي شاركت في تأسيس البطولة.





وأكدت: أن الإتحاد الأوروبي قرر تأجيل القضية، دون فرض عقوبات في الفترة المقبلة، رغم غضب اليويفا من أفعال هذه الأندية.



