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برلماني : مصر الحديثة حققت إنجازات تاريخية تحت قيادة السيسي على مدار 7 سنوات

السبت 24/أبريل/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، إن مصر الحديثة حققت العديد من الإنجازات والمشروعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 7 سنوات، تمكنت خلالها من تحطيم الأرقام القياسية وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة خلال هذه السنوات، الأمر الذي يعد إنجازا لم يقدر أحد على تحقيقه.



وأوضح صالح خلال تصريحات له، أن هذه الإنجازات تميزت بالتنوع حيث شملت جميع المجالات كما أثرت بالإيجاب على الدولة بشكل عام وعلى المواطن البسيط بشكل خاص وهو ما ظهر في كم الطرق والكباري الذي تم في عهد الرئيس السيسي ولا يزال مستمرا، هذا بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والتنمية وتطوير العشوائيات.



وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي اهتمت أيضا بالحماية الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين خاصة محدودي الدخل من خلال تطوير قرى الريف والصعيد في مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات والإنجازات في تغيير مستوى الدولة والمواطن وكما قال الرئيس "ستصبح مصر دولة آخرى" بفضل هذه المشروعات.


وكان قد تحدث الرئيس السيسي، أمس الجمعة في لقاءه مع قادة القوات المسلحة، عن الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية ومن ضمنها مشروع الريف المصري والذي يضم ما بين ٥٠ الي ٦٠ مليون مواطن، وذلك بالطرق ومحطات الصرف ومياه الشرب والمستشفيات والمدارس والري الحديث وتبطين الترع، خاصة ان هذه القري ليست مخططة.

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