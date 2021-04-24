حزب "المصريين": زيارة بن زايد تستهدف بحث الملفات الشائكة على الساحة الإقليمية





قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي؛ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر اليوم؛ تأتي في توقيت غاية في الأهمية من حيث الموضوعات التي يتطرق لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد إليها؛ فضلًا عن مناقشة الأوضاع الراهنة في الدول العربية وخاصة الأمن القومي للبلاد.



وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية وراسخة منذ قديم الأزل، فتربطهم علاقات قائمة على المحبة والأخوة، وهي مثال جيد للعلاقات بين البلدان العربية التي ينبغي أن تسود لتحقيق التعاون المشترك الذي ينعكس على كافة الأصعدة ويحقق الرخاء والاستقرار للجميع، موضحًا أن الزيارة تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا الإقليمية.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر والإمارات يربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية قوية، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات من تطور كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها.



وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعم الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن الدور الوطني لدولة الإمارات في التعاون الصحي مع مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر إرسال شحنات من لقاح سينوفارم الصيني إلى مصر، مؤكدًا فاعلية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن المنطقة وشعوبها.



وأكد أن تلك الزيارة تُظهر ما تتمتع به علاقات البلدين من تفرد وخصوصية وتعاون وتنسيق تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية على أساس من الثقة والتفاهم والمصير المشترك، موضحًا أن الأمن الخليجي ما هو إلا امتداد للأمن القومي المصري، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.



وأوضح أن علاقات مصر والإمارات تُعد واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الاستراتيجية بالشرق الأوسط طيلة 50 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة للشعبين ومواجهة التحديات في أواصر من الحب والأخوة أرسى قواعدها رموز وطنية في البلدين وقادتها المسؤولون عن تلك الدعائم الراسخة والممتدة حتى الآن.