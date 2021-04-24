كريم بنزيما يطلب العودة إلى منتخب فرنسا





كشف كريم الجزيري وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما السابق، أن نجم ريال مدريد الإسباني، يريد العودة لصفوف المنتخب الوطني.





وتحدث الجزيري وكيل بنزيما حتى عام 2018، في مقابلة مع محطة "آر إم سي": ان المدرب ديشامب وكريم تربطهما علاقة مقربة جدًا، علاقة أب بإبنه، مؤكدًا ان عدم استدعاء بنزيما ليس بسبب خلاف بين الثنائي.





وأضاف: "إذا كان ديشامب لديه مشكلة مع أحد فإنه يتصل به، وهو لم يتصل بكريم أبدا".





ويرجع غياب بنزيما عن المنتخب الفرنسي إلى عام 2015، حين أبعدته فضحية اتهامه بالمشاركة في ابتزاز زميله ماتيو فالبوينو بالتهديد بنشر مقطع فيديو ذات طابع جنسي له.





وفي 2016، سرت شائعات حول احتمالية استدعاء اللاعب للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، ولكن ديشامب لم يستدعه في النهاية.





ورد حينها بنزيما على القرار بتصريحات اتهم فيها مدرب المنتخب بـ"الخضوع للضغط من جانب قطاع عنصري في فرنسا" لا يريده في المنتخب، الذي توج بمونديال 2018.





وأوضح الجزيري أنه في 2017 طلب منه كريم بأن يتصل بنويل لو جراييه (رئيس اتحاد الكرة الفرنسي) لتنظيم لقاء مع ديشامب لتوضيح الأمور، ولكن لو جراييه لم يرغب في ذلك".





ورغم تصريحات الجزيري، فإنه في فرنسا يُعتقد أن العلاقة بين لاعب ريال مدريد ومدرب المنتخب الديوك متدهورة.





وبالفعل صرح ديشامب في يناير الماضي بأنه لم ينس ما حدث، وأنه لا يمكن أن يسامح بنزيما بسبب أمور تؤثر على "اسمه" وعلى "عائلته".





ومن المزمع أن يعلن ديشامب في مايو المقبل، قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لبطولة أمم أوروبا، وليس معلوما ما إذا كان سيستدعي بنزيما.



