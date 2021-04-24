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كشف واقعة احتجاز شخص داخل شقة بالمطرية

السبت 24/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث تمكنت مباحث شرطة المطرية بالقاهرة من كشف واقعة احتجاز شخص داخل شقة بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات انتقلت القوات وتمكنت من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم "طبنجة صوت" ومجموعة من الحبال، وبصحبتهم المجنى عليه، وهو أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة السويس، حيث وجد المجني عليه مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين أقرت أحدهم بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالى وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه.

مما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديًا، وعقب وصوله قام باقى المتهمين بإصطحابه داخل سيارة ميكروباص "قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق" كرهًا عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم.


وعقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة "ملك والدتها"، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه بها، واحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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