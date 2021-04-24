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إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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سجلت السلطات الصحية الإيطالية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أقل من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية جراء الوباء فوق عتبة الـ300.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، فقد سجلت البلاد 322 وفاة و13817 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 342 وفاة و14761 إصابة في اليوم السابق، فيما تماثل 17587 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سُجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و949517 إصابة مؤكدة منها 119021 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا) و461448 حالة نشطة.

ولا يزال 20971 مصابًا بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات، لكن هذه الحصيلة لا تشمل 2894 مريضًا في غرف العناية المركزة.

وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير أكثر من 320 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

يذكر في منتصف مارس الماضي، أعلنت إيطاليا عن أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد- 19" بحلول سبتمبر المقبل، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

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