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بعد مرور ١٠ حلقات "النمر" لمحمد إمام الأعلى بحثًا على "يوتيوب"

السبت 24/أبريل/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، مازالت فيديوهات المسلسل تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي يتصدر المشهد عليه يوميًا المسلسل منذ بداية عرض المسلسل في رمضان وحتى الآن، ولم يتوقف نجاح المسلسل على مشاهداته فقط ولكن وصل ايضا لقصات الشعر والازياء الخاصة بالنجم محمد إمام والتي قام الشباب بتقليدها، بجانب وصوله لتريند رقم واحد في مصر وكل الدول العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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